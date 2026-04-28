Раскрыта причина пожара на стройке в Москве SHOT: возгорание на стройке в Москве произошло из-за замыкания в электрощитке

Пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке, сообщает Telegram-канал SHOT. Возгорание быстро распространилось.

В материале сказано, что пожару был присвоен четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек. По словам очевидцев, пожар вспыхнул мгновенно — резко повалил густой дым, ощущался сильный жар. Строители рассказали, что электрощиток замкнуло в бытовке, расположенной на третьем этаже.

До этого в деревне Суоранда Ленинградской области огонь уничтожил два частных дома. При возгорании один человек пострадал и был госпитализирован. От одного из домов после пожара остался лишь кирпичный фундамент. В региональном МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

Также сообщалось, что в здании Института комплексного развития территорий в центре Москвы прошла эвакуация из-за пожара. По данным столичного управления МЧС, предварительной причиной возгорания в строении в Большом Сухаревском переулке названа неисправная проводка.