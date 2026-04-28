Раскрыта причина пожара на стройке в Москве

SHOT: возгорание на стройке в Москве произошло из-за замыкания в электрощитке

Пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке, сообщает Telegram-канал SHOT. Возгорание быстро распространилось.

В материале сказано, что пожару был присвоен четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек. По словам очевидцев, пожар вспыхнул мгновенно — резко повалил густой дым, ощущался сильный жар. Строители рассказали, что электрощиток замкнуло в бытовке, расположенной на третьем этаже.

До этого в деревне Суоранда Ленинградской области огонь уничтожил два частных дома. При возгорании один человек пострадал и был госпитализирован. От одного из домов после пожара остался лишь кирпичный фундамент. В региональном МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

Также сообщалось, что в здании Института комплексного развития территорий в центре Москвы прошла эвакуация из-за пожара. По данным столичного управления МЧС, предварительной причиной возгорания в строении в Большом Сухаревском переулке названа неисправная проводка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ
Появились новые данные о погибших в пожаре на севере Москвы
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

