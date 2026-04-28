Пожар в одной из деревень Ленобласти уничтожил два дома Житель деревни Суоранда в Ленобласти пострадал при пожаре в двух домах

В деревне Суоранда Ленинградской области огонь уничтожил два частных дома. Один человек пострадал и был госпитализирован, передает РЕН ТВ.

Мужчину госпитализировали с ожогами спины 1 и 2-й степени. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, — уточнил источник.

От одного из домов после пожара остался лишь кирпичный фундамент. В региональном МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал «Пенза Новости» опубликовал кадры из города Спутника Пензенской области, где загорелся развлекательный центр. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Судя по кадрам, у здания частично обрушилась кровля. На месте трудились пожарные.

До этого в автосервисе на Вишняковском шоссе в Балашихе произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь в данный момент полностью потушен. Как проинформировали оперативные службы, в результате возгорания погибли три человека.