Три человека погибли при пожаре в подмосковном автосервисе

Три человека погибли при пожаре в автосервисе в Балашихе

Три человека погибли при пожаре в автосервисе в Балашихе, сообщили ТАСС оперативные службы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь полностью потушен.

В автосервисе на Вишняковском шоссе в Балашихе произошел пожар. Погибли три человека, — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар вспыхнул в Уфе. Огромные столбы черного дыма можно было увидеть с разных точек города. По предварительным данным МЧС, горела площадка по авторазбору.

До этого в здании Института комплексного развития территорий в центре Москвы прошла эвакуация из-за пожара. По данным столичного управления МЧС, предварительной причиной возгорания в строении в Большом Сухаревском переулке названа неисправная проводка.

24 апреля мужчина и две женщины погибли во время пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области. Трагический инцидент произошел поздно вечером 23 апреля. По данным МЧС, пожарные прибыли к месту тушения возгорания через две минуты после вызова. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров.