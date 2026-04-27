Пожар в пензенском развлекательном центре попал на видео

Telegram-канал «Пенза Новости» опубликовал кадры из города Спутника Пензенской области, где загорелся развлекательный центр. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

Судя по кадрам, у здания частично обрушилась кровля. На месте трудятся пожарные.

Ранее оперативные службы сообщили, что при пожаре в автосервисе в Балашихе погибли три человека. Пламя охватило 20 квадратных метров, возгорание полностью ликвидировано.

Кроме того, глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что пожарные ликвидировали пять очагов возгорания после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 апреля. Спасатели смогли предотвратить распространение пламени на жилые и коммерческие объекты, подчеркнул чиновник.

Также во время пожара в калининградском торговом центре «Гиант» местная жительница и ее девятилетняя дочь оказались в зоне задымления. По словам супруга женщины, им удалось покинуть здание через запасную дверь.

