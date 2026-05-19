Человек погиб на базе SpaceX в Техасе

Человек погиб в результате несчастного случая на рабочем месте на базе американской компании SpaceX в штате Техас, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти. По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 17 мая.

Сотрудник одного из подрядчиков SpaceX, который участвовал в работах по развитию комплекса Starbase, погиб после падения. WSJ пишет, что в последние годы компания значительно нарастила темпы улучшения базы. Работы велись для создания инфраструктуры, которая позволит чаще проводить запуски прототипа космического корабля Starship.

Очередной тестовый полет Starship намечен на 20 мая. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной. Предполагается, что в разных версиях она сможет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, а также миссий на Луну и Марс. Также система рассматривается для полетов к более далеким небесным телам.

