19 мая 2026 в 06:00

Россиянам объяснили, как решить земельный спор с соседом по даче

Риелтор Волкова: кадастровый инженер поможет решить земельный спор на даче

Россияне могут привлечь кадастрового инженера, который определит точные границы участков, для разрешения земельного спора с соседом по даче, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости, вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова. По ее словам, дачные конфликты часто длятся десятилетиями, но именно суд способен поставить в них жирную точку.

Дачные споры самые непримиримые и часто длятся десятилетиями, но важно помнить, что есть суд. Он всегда ставит жирную точку в войне. Между соседями часто возникают споры о границах участков, когда все уверены в своей правоте. На помощь здесь придет кадастровый инженер. Он при помощи современного оборудования сможет определить точные границы между участками. Специалист выдаст заключение, что сосед нарушил границы и что его забор находится на вашей территории. С этим можно идти в суд, — пояснила Волкова.

По ее словам, существует также вариант договориться о выкупе захваченной части участка. Она отметила, что в таком случае забор останется на месте на законных основаниях, а собственник получит компенсацию.

Можно попробовать договориться о выкупе части участка, которая захвачена соседом. Вы получите компенсацию, забор останется на месте на законных основаниях. В случае если ограждение соседа капитальное и вы готовы пойти на компромисс, можно оформить сервитут. Это право временного пользования чужим участком за разовый взнос или арендную плату, — резюмировала Волкова.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники обманывают дачников, отправляя им поддельные штрафы за нарушение земельного законодательства. По его словам, документ без подписи госинспектора и печати органа Росреестра не является действительным.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
