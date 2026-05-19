Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону Украинский военный Лыло рассказал о сдаче в плен российскому дрону

Украинский военнослужащий Андрей Лыло рассказал, что принял решение сдаться в плен российскому беспилотнику в Днепропетровской области, передает РИА Новости. По его словам, на позиции он оказался один после потерь сослуживцев и невозможности продолжать бой.

Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться, — заявил Лыло.

По словам Лыло, после гибели и ранения сослуживцев он остался один в поврежденном блиндаже без укрытия. Он заявил, что вышел с поднятыми руками и через связь, переданную с дрона, связался с российскими военными и сдался.

