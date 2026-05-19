19 мая 2026 в 06:39

Украинский военный Лыло рассказал о сдаче в плен российскому дрону

Украинский военнослужащий Андрей Лыло рассказал, что принял решение сдаться в плен российскому беспилотнику в Днепропетровской области, передает РИА Новости. По его словам, на позиции он оказался один после потерь сослуживцев и невозможности продолжать бой.

Я один остался, и блиндаж уже почти разбитый. Не было где мне прятаться, — заявил Лыло.

По словам Лыло, после гибели и ранения сослуживцев он остался один в поврежденном блиндаже без укрытия. Он заявил, что вышел с поднятыми руками и через связь, переданную с дрона, связался с российскими военными и сдался.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил: большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

До этого военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

