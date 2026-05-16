16 мая 2026 в 13:22

«На город Изюм»: военкор раскрыл значение освобождения Боровой

Военкор Коц: освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на Изюм

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области, заявил в соцсетях военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

В перспективе контроль над этим населенником позволит обезопасить южные подступы к Купянску и создаст предпосылки для наступления на город Изюм с довоенным населением порядка 50 тысяч. Это третий по величине населенный пункт Харьковской области и важнейший логистический узел ВСУ, — отметил он.

Военный корреспондент уточнил, что Боровая долгое время была одним из ключевых укрепленных узлов обороны Вооруженных сил Украины на левобережье Оскола. Он подчеркнул, что гарнизон этого ПГТ контролировал переправу на правый берег по трассе Р79.

Захват Кутьковки может улучшить положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населенные пункты и для расширения плацдарма в северо-западной части Купянского направления, — объяснил Коц.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка. Также, по информации Министерства обороны России, боевые столкновения проходят в Великой Шапковке.

