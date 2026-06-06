Отъезд из РФ, отсутствие своего жилья, личная жизнь: где сейчас Привольнов

Отъезд из РФ, отсутствие своего жилья, личная жизнь: где сейчас Привольнов

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, который сейчас живет за границей, поделился переживаниями из-за отсутствия своего жилья в Израиле. Почему он уехал из РФ, как живет сейчас, как сложилась его личная жизнь?

Чем известен Привольнов

Антон Привольнов родился в Москве. После окончания Российского института театрального искусства он сразу поступил на службу в Театр Российской Армии.

Привольнов решил посвятить себя телевидению. Он поступил в Институт телевидения «Останкино» и делился со всеми, что у него есть собственный ТВ-проект, это помогло ему устроиться на Первый канал. Сначала он создавал короткие сюжеты для «Доброго утра», а потом стал ведущим «Контрольной закупки».

Привольнов проработал на Первом канале около 20 лет, после чего стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». По его словам, переход на другой канал был связан с проблемами со здоровьем, которые появились в результате ранних подъемов для съемок в передаче «Доброе утро».

В сентябре 2022 года Иосиф Пригожин стал новым ведущим программы «Звезды сошлись», заменив Привольного. Телеведущий объяснил свой уход занятостью другим проектом.

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента. Запуск планируется в интернете. Дальше посмотрим на отклик», — сказал он.

Привольнов планировал, что продолжит сотрудничать с НТВ, и предполагал, что еще примет участие в съемках проекта «Звезды сошлись», однако в эфире больше не появлялся.

Почему Привольнов уехал из России

Привольнов уехал из России в 2022 году после начала СВО. Однако он не высказывал своего мнения о спецоперации.

В октябре прошлого года Привольнов рассказал, как повздорил с незнакомцами, которые на улице выкрикивали ему вслед слова, связанные с названием телевизионной программы «Контрольная закупка».

Привольнов отметил, что уже шесть лет не ведет программу. Тем не менее некоторые люди до сих пор связывают его с этим телепроектом, что вызывает у него некоторое огорчение.

Также СМИ сообщали и о бытовых проблемах телеведущего. По данным журналистов, аренда даже однокомнатной квартиры в центре Тель-Авива обходится примерно в €3,5 тысячи, а высокие цены на такси и общественный транспорт вынуждают мужчину передвигаться пешком, что в условиях изнуряющей жары становится испытанием. Кроме того, утверждается, что он страдает из-за тараканов.

Недавно Привольнов признался, что переживает из-за отсутствия собственной недвижимости в Израиле.

«У меня иногда паническая атака возникает: „Господи, а вот в старости, когда я не смогу зарабатывать, где я буду жить тогда?“» — отметил Привольнов.

Как сложилась личная жизнь Привольнова

Антон Привольнов был женат 10 лет. В 2016 году его брак распался. Супруга уехала работать в Санкт-Петербург, забрав с собой сына Платона, а телеведущий остался в Москве.

После расставания бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради наследника. Позже телеведущий перестал обсуждать свою личную жизнь.

«В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают что хотят. Потому что, что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить», — заявил он.

Чем сейчас занимается Привольнов

В 2026 году Антон Привольнов продолжает строить карьеру в медиаиндустрии Израиля. Переехав в Тель-Авив, он стал генеральным продюсером интернет-канала Sheinkin 40, также известного как «Шенкин 40». Кроме того, Антон запустил собственное кулинарное шоу «Есть будем?» на YouTube.

В этом проекте Привольнов выступает в роли ведущего и делится опытом в области кулинарии. Среди гостей его шоу в разное время побывали разные российские знаменитости.

Привольнов известен не только кулинарными шоу. В 2025 году он провел блогерский фестиваль в Хайфе.

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