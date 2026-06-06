Украина принесла Греции официальные извинения Украина официально извинилась перед Грецией за дрон со взрывчаткой

Украина принесла официальные извинения Греции после обнаружения безэкипажного катера с взрывчаткой у греческого острова Лефкада в Ионическом море, сообщил в социальных сетях представитель МИД Украины Георгий Тихий. Об инциденте стало известно в начале мая.

Местным рыбаком был обнаружен катер Magura V5. В нем, по данным греческих СМИ, находилось от 100 до 300 килограммов взрывчатки, которую впоследствии изъяли и уничтожили саперы.

Ранее адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос допускал, что катер был подготовлен к атаке на судно, которое, по некоторым сведениям, могло быть российским судном или танкером с российским топливом.

Также было высказано предположение, что обнаруженный беспилотный катер Magura V3 украинского производства могли использовать в схемах незаконного оборота наркотиков. Морской дрон с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. При этом беспилотник был новым, в идеальном состоянии. Катер обнаружили рыбаки у мыса Дукато, после чего его отбуксировали в порт Василики и передали береговой охране.