Найденный Грецией дрон ВСУ мог использоваться для перевозки наркотиков

Обнаруженный у берегов греческой Лефкады беспилотный катер Magura V3 украинского производства могли использовать в схемах незаконного оборота наркотиков, сообщает ekathimerini. По предварительным данным, на борту находились детонаторы, однако взрывчатых веществ обнаружено не было.

Это позволило снять часть первоначальных опасений, из-за которых к операции привлекли саперов. Катер обнаружили рыбаки у мыса Дукато, после чего его отбуксировали в порт Василики и передали береговой охране. Аппарат направят на военные объекты для дальнейшего изучения.

Катер обнаружили рыбаки у острова Лефкас. Морской дрон с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Местные власти, помимо перевозки наркотиков, рассматривают версию о подготовке атак на суда, которые относят к российскому «теневому флоту».

Ранее беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Всего воздушное пространство европейской страны пересекли три дрона.