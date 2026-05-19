«Ласковый май», дочь от хоккеиста, алкоголь: где сейчас Лера Кудрявцева

Сегодня, 19 мая, исполняется 55 лет ведущей программ «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Суперстар!» на телеканале НТВ Лере Кудрявцевой. Что помогает ей многие годы быть востребованной на телевидении, рассталась ли она с мужем-хоккеистом и почему поссорилась с юристом Катей Гордон — в материале NEWS.ru.

Как Лера Кудрявцева попала на телевидение

Кудрявцева родилась в городе Усть-Каменогорске в Казахстане, ее родители работали в научной сфере. Будущая телеведущая закончила факультет театральной режиссуры училища культуры в родном городе. Позже — уже в Москве — прошла обучение в ГИТИСе. Она профессионально занималась танцами и подрабатывала бэк-вокалисткой в коллективах певцов Евгения Осина, Богдана Титомира, Игоря Саруханова.

На телевидении Кудрявцева дебютировала в 1995 году. Ее пригласил на кастинг актер и телеведущий Игорь Верник, который искал соведущую в программу «Партийная зона». Позже Лера вела такие популярные проекты, как «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших жен», «Культурный обмен», «Ешь и худей» и многие другие. Телевизионный критик Александр Горбунов выразил мнение в интервью NEWS.ru, что Кудрявцева сумела построить успешную карьеру благодаря своей искренности и умению бережно относиться к чужим секретам.

«Герои программ Леры раскрывают ей свои тайны со слезами на глазах. Видно, что это не постановка, им [действительно] тяжело… За все эти годы Лера ни один секрет не „слила“», — высказался ТВ-критик.

Как менялся образ Леры Кудрявцевой на телевидении

Впервые Кудрявцева появилась на экранах в джинсах с низкой посадкой, коротком топе и с афрокосичками. Тогда — в 1990-е — она отдавала предпочтение «бунтарскому гламуру» и дерзкому макияжу. По мнению стилиста Марии Шеди, тогда имидж Леры был отражением эпохи. Позже телеведущая отказалась от подростковой дерзости в пользу женственности. Именно в этот период, по мнению Шеди, родился образ своего рода «русской Барби», который на многие годы стал визитной карточкой Кудрявцевой.

«Тогда же у Леры появилось ее знаменитое каре, которому подражали миллионы зрительниц, платья-футляры и пышные юбки принцессы для больших концертов. В 2010-е годы сформировался ее сценический образ, состоящий из корсетов, страз и идеальной укладки», — высказалась эксперт.

В 2020-е Кудрявцева стала появляться на экранах и в строгих костюмах, и в «диснеевских» платьях, отметила собеседница NEWS.ru.

«Имидж Барби подходит Кудрявцевой по типажу. Она яркая блондинка с тонкими чертами лица. Но есть нюанс: ее образы иногда выглядят неактуально. Я считаю, что эстетика „дорого-богато“ из 2010-х сегодня смотрится тяжеловесно. Также у меня есть вопросы к ее макияжу — плотный тон и накладные ресницы в сочетании с пышным платьем создают эффект куклы», — полагает стилист.

Нутрициолог Мари Эст в беседе с NEWS.ru подметила, что Лера выглядит значительно моложе своего возраста. По мнению Эст, это результат не только хорошей генетики, но и здорового образа жизни.

«У Кудрявцевой — это очевидно — есть дисциплина в питании. <...> Это дает выраженный антивозрастной эффект», — пояснила она.

Что происходит в отношениях Кудрявцевой с молодым мужем-хоккеистом

Первым супругом Кудрявцевой был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В 1990 году она родила от него сына. В 1992-м пара развелась. Причиной, по словам телеведущей, были измены музыканта.

В 2008 году Лера публично сообщила о близких отношениях с певцом Сергеем Лазаревым. Однако многие в шоу-бизнесе не верили в чувства пары, называя их роман обоюдным пиаром. Их прогнозы сбылись: спустя время звездная пара распалась. Как утверждает Кудрявцева, причиной расставания стала неготовность артиста к браку.

В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Он младше нее на 16 лет. В браке появилась дочь Мария.

На 10-м году семейной жизни телеведущая опубликовала в соцсетях откровенный пост, заявив об уходе от супруга и намекнув на его вредную привычку.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Кудрявцева.

Однако позже в Сети появились слухи о примирении телезвезды с Макаровым. Сама Кудрявцева выложила в соцсети совместные фото с мужем и дочерью, таким образом подтвердив эту информацию.

Почему Лера Кудрявцева поругалась с Катей Гордон

В сентябре 2025 года Кудрявцева и ее подруга юрист Катя Гордон создали музыкальную группу «ЗаVисть». Однако дуэт не просуществовал и года. Гордон позже заявила, что они с Кудрявцевой не смогли поделить авторские права на песни.

«Катализатором [ссоры] стал тот факт, что продюсер Таня Тур подняла вопрос про авторские права нашего коллектива. Меня это смутило, ведь в годы нашей дружбы [с Кудрявцевой] мы жили душой нараспашку, никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок», — сообщила Гордон.

Кудрявцева в свою очередь сообщила, что разочаровалась в женской дружбе.

«К сожалению, иногда получается, что слова переворачивают и оставляют тебя виноватой, хотя ты пытаешься сделать как лучше», — написала она в своей соцсети.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что исполнительницам не хватило доверия друг к другу для работы в дуэте. Однако каждая из них может попробовать себя в сольной карьере, сказал он.

«Кудрявцева и Гордон могли не сойтись характерами, чтобы работать в дуэте... Я не могу сказать, что Лера будет топовой певицей. Но она может быть не хуже Ольги Бузовой. [Сольный] проект [Кудрявцевой] может быть без претензий на профессиональные музыкальные данные», — считает продюсер.

