14 января 2026 в 11:29

«Завидую людям»: Кудрявцева заявила, что мечтает о расписании Екатерины II

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что мечтает о дисциплине Екатерины II

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что завидует дисциплине и организованности императрицы Екатерины II. В своем Telegram-канале она рассказала, что день правительницы был расписан по минутам. Она вставала в 5–6 часов утра, а в поздние годы — в 7 утра. С 8 до 11 утра императрица принимала министров и изучала доклады, причем на ее рабочем столе всегда царил идеальный порядок. Обед, ужин и время для отдыха также проходили строго по графику. Ложилась спать Екатерина II всегда между 22:00 и 23:00.

Короче говоря, железная дисциплина. Завидую людям с четким режимом сна. С удовольствием бы так жила, но, видимо, не судьба, — написала ведущая.

Ранее она заявила, что 2025 год стал для нее очень трудным. Ведущаяна рассказала о собственном кризисе и работе с психологом. В свое время Кудрявцева уже публично говорила о борьбе мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с алкоголизмом. Несмотря на сложности и болезненные переживания, звезда отметила, что благодарна ушедшему году за полученный опыт.

До этого Кудрявцева также продемонстрировала радикальную смену имиджа. Она показала подписчикам, как будет выглядеть с короткой мужской стрижкой и веснушками, использовав для этого искусственный интеллект. Звезда спросила фанатов, стоит ли ей реализовать эту идею. Однако бывший возлюбленный телеведущей, певец Сергей Лазарев, не поддержал этот эксперимент.

