03 января 2026 в 11:15

«Жалил меня нещадно»: Кудрявцева подвела итоги 2025 года

Лера Кудрявцева заявила, что 2025 год был для нее сложным

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что 2025 год был для нее очень сложным. Ранее публично говорившая о борьбе с алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова, в этот раз она рассказала о собственном кризисе и занятиях с психологом.

Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил. Я впервые занималась с психологом, с ужасом наблюдала за людьми и как меняется реальность. Жалил меня нещадно. Было больно, — написала Кудрявцева.

Несмотря на трудности и болезненные уроки, телеведущая отметила, что благодарна ушедшему году за полученный опыт. В завершение своего обращения знаменитость поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала им счастья.

Ранее Кудрявцева продемонстрировала фанатам радикальную смену имиджа и предстала перед ними с короткой стрижкой, но эксперимент не поддержал бывший возлюбленный звезды, певец Сергей Лазарев. При помощи искусственного интеллекта ведущая «примерила» на себя короткую мужскую стрижку и веснушки. Звезда поинтересовалась, стоит ли ей претворять эту идею в жизнь.

