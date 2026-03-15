Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео

Жители Тель-Авива публикуют в соцсетях видео с ответными ударами Ирана. На уличные камеры попал момент удара кассетного боеприпаса. На кадрах снаряд падает прямо на проезжую часть, когда мимо проходит человек.

Взрывной волной мужчину отбросило в сторону припаркованного автомобиля. Вокруг мгновенно разлетелись осколки и фрагменты фасада, подняв облако пыли и мелкого мусора.

Ранее британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй заявил, что Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа. По его словам, это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР. Эксперт также подчеркнул, что ведущие мировые СМИ осуществляют широкую цензуру событий и не демонстрируют реальную обстановку в зоне конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что у страны есть есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. Он подчеркнул, что Тель-Авив создает условия, в которых иранцы сами определят свое будущее. По словам главы правительства, руководство продолжает последовательную работу по изменению ситуации вокруг Исламской Республики.