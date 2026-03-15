15 марта 2026 в 14:57

Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео

Тель-Авив Тель-Авив Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Жители Тель-Авива публикуют в соцсетях видео с ответными ударами Ирана. На уличные камеры попал момент удара кассетного боеприпаса. На кадрах снаряд падает прямо на проезжую часть, когда мимо проходит человек.

Взрывной волной мужчину отбросило в сторону припаркованного автомобиля. Вокруг мгновенно разлетелись осколки и фрагменты фасада, подняв облако пыли и мелкого мусора.

Ранее британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй заявил, что Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа. По его словам, это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР. Эксперт также подчеркнул, что ведущие мировые СМИ осуществляют широкую цензуру событий и не демонстрируют реальную обстановку в зоне конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что у страны есть есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. Он подчеркнул, что Тель-Авив создает условия, в которых иранцы сами определят свое будущее. По словам главы правительства, руководство продолжает последовательную работу по изменению ситуации вокруг Исламской Республики.

Тель-Авив
Израиль
Иран
удары
Ближний Восток
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

