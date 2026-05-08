Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Жена бывшего прокурора Приморья 76-летнего Валерия Василенко Наталья попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина разобраться в причинах удержания ее мужа в следственном изоляторе. По словам Натальи Василенко, ее супруг, будучи уже в пенсионном возрасте, выявил хищения бюджетных средств в размере 11 млрд рублей на предприятии федерального значения «Восточная верфь». Эта информация подтверждается прокуратурой края. По версии Василенко, деньги были похищены при строительстве двух танкеров, которые должны были быть сданы еще в 2020 году, но не завершены по сей день.

Валерия обвинили в попытке похищения каких-то акций. Он никаких акций в глаза не видел, а заявил официально — с предоставлением всей доказательной базы — о расхищении госсредств здесь, во Владивостоке. Я и мой муж считаем, что ему решили отомстить именно за это, — сказала жена экс-прокурора.

Она подчеркнула, что Валерий Василенко в СССР входил в комиссию по расследованию аварии в Чернобыле, имеет государственные награды. Незадолго до задержания он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Аналогичное обращение с просьбой о помощи Наталья Василенко направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который лично знаком с экс-чиновником.

Уважаемый Александр Иванович [Бастрыкин]! <…> Есть такая практика в нашей стране, что перед Днем Победы амнистировали даже преступников. Мой муж — не преступник, наоборот, это он сообщил о преступлении, тому есть все доказательства. Василенко — уже немолодой, заслуженный человек безупречной репутации. А его удерживают в изоляторе по надуманным обстоятельствам. Прошу вас взять ситуацию на личный контроль. Вы — последняя надежда нашей семьи на справедливость. С Днем Победы вас, желаю вам побед всегда и во всем, — заключила Василенко.

Валерий Василенко и Александр Лукашенко Фото: Из личного архива Натальи Василенко

В интервью NEWS.ru она уточнила, что живет в браке с мужем более 50 лет. Собеседница характеризовала супруга как человека «советской прокурорской школы и высочайших нравственных качеств».

Ранее мать убитого 16 февраля 22-летнего жителя города Лермонтова Ставропольского края Вадима Ващенко обратилась к Бастрыкину с просьбой добиться наказания для обвиняемых в издевательствах над ее сыном.