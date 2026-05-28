Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул его в окно Челябинец зарезал соседа по общежитию и выбросил его из окна

Житель Челябинска после совместной пьянки жестоко зарезал ножом и выбросил из окна своего соседа, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале. Кровавый инцидент произошел в период с 22 по 23 мая в одной из комнат общежития, расположенного на Копейском шоссе.

Во время застолья хозяин жилья потребовал от гостя покинуть помещение, однако тот ответил решительным отказом. В результате между мужчинами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в поножовщину: 49-летний хозяин комнаты схватился за нож и нанес своему 34-летнему оппоненту не менее пяти ударов в область шеи, груди и живота. Полученные ранения оказались смертельными, пострадавший умер на месте.

Чтобы оперативно скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник выбросил тело соседа из окна, а затем перетащил его в подвал здания. Спустя два дня встревоженная мать погибшего мужчины начала его поиски и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиция поймала подозреваемого, он уже дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

