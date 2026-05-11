В России мошенники начали обманывать любителей маркетплейсов

Депутат Немкин рассказал о мошеннической схеме с поврежденной посылкой

В России распространяется новая мошенническая схема, связанная с доставками товаров с маркетплейсов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Злоумышленники представляются сотрудниками складов и выманивают коды из СМС для подтверждения получения посылки.

По его словам, мошенники продолжают использовать схему онлайн-заказов, меняются только детали. Теперь они все чаще называют себя сотрудниками «узлов связи», «логистических центров» или «складов», куда якобы перенаправили поврежденную посылку.

Немкин отметил, что расчет строится на том, что человек действительно ждет доставку и воспринимает звонок как обычное уточнение. Поэтому просьба продиктовать код из СМС часто не вызывает подозрений. Обычно злоумышленники говорят, что якобы посылка потерялась или пришла не туда.

Но главная цель остается одной — получить заветный код. Немкин пояснил, что такие коды фактически открывают доступ к учетным записям пользователя. Речь может идти о «Госуслугах», банковских приложениях, мессенджерах или аккаунтах маркетплейсов.

Парламентарий напомнил, что если человек сообщает код посторонним, мошенники могут авторизоваться от его имени, изменить данные доступа и похитить деньги. Преступники также активно используют утечки персональных данных, а массовый характер онлайн-покупок делает подобные звонки особенно убедительными.

Немкин подчеркнул, что коды из СМС нельзя сообщать никому, кем бы собеседник ни представлялся. Любую информацию о заказе он посоветовал проверять только через официальные приложения или сайты.

Ранее мошенники начали рассылать сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Сообщается, что злоумышленники делают это от лица правоохранителей.

