10 мая 2026 в 18:28

Мошенники начали атаку на крупные российские компании

Мошенники начали рассылать письма с требованием пройти проверку рабочего места

Мошенники рассылают сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ со ссылкой на «Лабораторию Касперского». По данным ведомства, злоумышленники делают это от лица правоохранителей.

Злоумышленники маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам письма с требованием пройти «доследственную проверку рабочего места», — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают граждан РФ брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи Вооруженным силам Украины. В частности, по данным ведомства, злоумышленники ради этого представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других государственных органов.

