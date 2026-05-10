Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»

Мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за оказание помощи ВСУ, передает МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.

До этого в Росреестре предупредили, что злоумышленники рассылают дачникам фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях. В этих письмах мошенники предлагают оплатить штраф со скидкой, используя вредоносную ссылку. Однако, как уточнил замруководителя ведомства Максим Смирнов, такое постановление подписывает главный государственный инспектор или его заместитель.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.