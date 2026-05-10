День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 07:35

Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»

Мошенники убеждают россиян брать кредиты из-за якобы помощи ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за оказание помощи ВСУ, передает МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других госорганов.

До этого в Росреестре предупредили, что злоумышленники рассылают дачникам фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях. В этих письмах мошенники предлагают оплатить штраф со скидкой, используя вредоносную ссылку. Однако, как уточнил замруководителя ведомства Максим Смирнов, такое постановление подписывает главный государственный инспектор или его заместитель.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

Общество
мошенники
ВСУ
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии
Фицо пригрозили проблемами в Евросоюзе после визита в Москву
Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»
Фицо раскрыл подробности разговора с Путиным про Зеленского
Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»
Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран
Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме
В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве
Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной
«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт
Стала известна судьба брошенной в аэропорту Антальи девочки
Названа самая популярная у россиян страна Европы
Пассажиров лайнера со смертельным хантавирусом эвакуируют спецрейсами
«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ
Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая
Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит
Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли
ВСУ открыли огонь по укрывшимся дезертирам в Сумской области
Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.