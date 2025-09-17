«Лаборатория Касперского» раскрыла самую массовую угрозу для Android

Празднование Дня города в Москве
«Лаборатория Касперского» назвала Mamont самой массовой угрозой для Android

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Самой массовой угрозой для смартфонов на Android в России стала троянская программа Mamont, сообщили «Газете.Ru» в «Лаборатории Касперского». Количество атакованных пользователей с января по август 2025 года выросло в 36 раз и приблизилось к миллиону.

Троян запрашивает доступ к push-уведомлениям и СМС, используя их для кражи денег через СМС-банкинг. Некоторые модификации Mamont могут перехватывать коды подтверждения, давая злоумышленникам возможность похищать аккаунты в мессенджерах.

Распространение программы осуществляется множеством способов, в том числе с помощью рассылки под видом фотографий или видео в мессенджерах. В названии таких файлов часто присутствует расширение .apk, которое указывает на установочный пакет. Также зафиксированы случаи маскировки Mamont под трекеры для отслеживания заказов, приложения для удаленной работы или обучающий контент.

Ранее пользователей зарубежного мессенджера предупредили о новой схеме хакерских атак. Злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия пользователей.

