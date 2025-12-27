Новый год — 2026
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки

Иммунолог Крючков назвал боли в пояснице признаком мышиной лихорадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среди главных признаков геморрагической лихорадки с почечным синдромом, называемой также мышиной, выделяется выраженная температура, рассказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, к симптомам также относятся головные боли, боли в мышцах и пояснице, слабость. Кроме того, болезнь сильно бьет по почкам.

Если идет именно среднетяжелое, тяжелое течение, то поражаются почки, боль довольно сильная в пояснице присутствует. Также нарушается мочеотделение: снижается выделение мочи заметно, а в период уже восстановления резко увеличивается выделение мочи, — объяснил врач.

Ранее в России зафиксировали вспышку заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Случаи заболевания зарегистрированы в восьми федеральных округах страны, а также в 54 отдельных регионах. При этом 86% всех заболевших составляют жители городов.

Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, симптомы мышиной лихорадки могут быть схожи с началом простуды. Она отметила, что заболевание может распространяться через пыль.

