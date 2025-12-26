Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки

Симптомы мышиной лихорадки могут быть схожи с началом простуды, рассказала Pravda.ru врач общей практики Мария Беляева. Она отметила, что заболевание может распространяться через пыль.

Мышиная лихорадка относится к инфекциям с почечным синдромом, основными переносчиками которой являются грызуны. Заболевание представляет серьезную опасность и может вызывать осложнения, затрагивающие почки, легкие и другие органы. Заражение возможно при вдыхании пыли, содержащей вирус, а также через продукты, на которые могли попасть выделения грызунов, или при контакте с зараженными поверхностями, — рассказала Беляева.

Врач подчеркнула, что у мышиной лихорадки есть ряд отличительных симптомов — ухудшение зрения, появление «мушек» перед глазами, ощущение тумана, а также покраснение лица. По ее словам, при первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

