26 декабря 2025 в 15:53

Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки

Врач Беляева: мышиная лихорадка может начаться с симптомов простуды

Симптомы мышиной лихорадки могут быть схожи с началом простуды, рассказала Pravda.ru врач общей практики Мария Беляева. Она отметила, что заболевание может распространяться через пыль.

Мышиная лихорадка относится к инфекциям с почечным синдромом, основными переносчиками которой являются грызуны. Заболевание представляет серьезную опасность и может вызывать осложнения, затрагивающие почки, легкие и другие органы. Заражение возможно при вдыхании пыли, содержащей вирус, а также через продукты, на которые могли попасть выделения грызунов, или при контакте с зараженными поверхностями, — рассказала Беляева.

Врач подчеркнула, что у мышиной лихорадки есть ряд отличительных симптомов — ухудшение зрения, появление «мушек» перед глазами, ощущение тумана, а также покраснение лица. По ее словам, при первых признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее терапевт Алексей Абызов рассказал, что у взрослых людей скарлатина может привести к осложнениям, в том числе поражению сердца, нервной системы и почек. По его словам, на первой или второй неделе болезни у пациентов могут развиться отит, синусит, фарингит и даже паратонзиллярный абсцесс.

