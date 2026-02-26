Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:39

В России изготовят вакцину для борьбы с вирусом из Африки

Центр Гамалеи работает над созданием вакцины от лихорадки Западного Нила

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центр Гамалеи работает над созданием вакцины от лихорадки Западного Нила, заявил на Форуме будущих технологий директор учреждения Денис Логунов. По его словам, на основе мРНК ученые разрабатывают препарат от возбудителя клещевого энцефалита и других опасных инфекций из тропических стран.

Мы также разрабатываем ряд профилактических вакцин, таких как клещевой энцефалит, Западный Нил, — сказал Логунов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме сообщил о планах запустить в промышленное производство инновационные отечественные препараты. Он отметил, что уже в 2027 году россияне получат доступ к вакцинам и лекарствам, не имеющим зарубежных аналогов. Среди прорывных разработок Мишустин особенно выделил вакцину от аллергии на пыльцу березы.

До этого первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово, уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.

Россия
Центр Гамалеи
вакцины
лихорадки
разработки
