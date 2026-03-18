18 марта 2026 в 17:03

Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России

Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на встрече с юными спортсменами в Ангарске заявила, что вскоре лишится своей должности, сообщает издание «Чемпионат». Причина — грядущее упразднение самой организации.

Вскоре этот статус мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет, — сказала Вяльбе.

При этом прославленная лыжница подчеркнула, что не собирается покидать спорт. Ее должность изменится, но она останется в системе лыжных гонок.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявлял, что Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что тоже не будет бороться за право стать руководителем. По его мнению, Вяльбе может остаться «вице-президентом по укрыванию пледами».

До этого Вяльбе заявила, что у нее изначально не было никаких иллюзий относительно выступления российских лыжников на Олимпийских играх в Милане. Она отметила, что спортсменам отвели слишком короткий промежуток времени, чтобы адаптироваться к местному снегу.

