Трамп озвучил, когда планирует покинуть кресло президента США Трамп допустил, что покинет президентский пост минимум через восемь лет

Президент США Дональд Трамп намерен покинуть свой пост лишь через 8-9 лет, заявил он сам во время выступления в Белом доме на мероприятии в поддержку малого и среднего предпринимательства. Таким образом американский лидер снова намекнул на возможность пребывания у власти дольше, чем это позволяют действующие конституционные нормы.

Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться, — отметил президент, рассуждая о принятых его администрацией мерах поддержки бизнеса, которые будут действовать десятилетие.

При этом 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание главы государства двумя сроками. Однако Трамп, одержавший победу на выборах в 2016 и 2024 годах (последний раз — над Камалой Харрис), неоднократно допускал возможность избираться в третий раз. Осенью прошлого года о таких перспективах публично заявлял и экс-стратег президента Стив Бэннон.

Ранее сообщалось, что во время выступления Трампа перед предпринимателями в нескольких кварталах от здания Белого дома, в районе Монумента Вашингтона, раздались выстрелы. Правоохранители ранили одного человека, в данный момент здание оцеплено спецслужбами.