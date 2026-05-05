День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 00:35

Трамп озвучил, когда планирует покинуть кресло президента США

Трамп допустил, что покинет президентский пост минимум через восемь лет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп намерен покинуть свой пост лишь через 8-9 лет, заявил он сам во время выступления в Белом доме на мероприятии в поддержку малого и среднего предпринимательства. Таким образом американский лидер снова намекнул на возможность пребывания у власти дольше, чем это позволяют действующие конституционные нормы.

Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться, — отметил президент, рассуждая о принятых его администрацией мерах поддержки бизнеса, которые будут действовать десятилетие.

При этом 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание главы государства двумя сроками. Однако Трамп, одержавший победу на выборах в 2016 и 2024 годах (последний раз — над Камалой Харрис), неоднократно допускал возможность избираться в третий раз. Осенью прошлого года о таких перспективах публично заявлял и экс-стратег президента Стив Бэннон.

Ранее сообщалось, что во время выступления Трампа перед предпринимателями в нескольких кварталах от здания Белого дома, в районе Монумента Вашингтона, раздались выстрелы. Правоохранители ранили одного человека, в данный момент здание оцеплено спецслужбами.

США
Дональд Трамп
посты
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.