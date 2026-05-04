Выступление Трампа в Белом доме прервала стрельба Стрельба произошла у Белого дома во время выступления Трампа перед бизнесменами

Во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме раздались выстрелы в нескольких кварталах от здания, в районе Монумента Вашингтона. Правоохранители ранили одного человека, в данный момент здание оцеплено спецслужбами.

По информации американских СМИ, Трамп проводил встречу с представителями малого бизнеса. После сообщения о стрельбе Секретная служба США перевела главу государства в зал для пресс-конференций — там выступление продолжилось. Все журналисты были также эвакуированы и размещены в комнате для брифингов.

Секретная служба США подтвердила информацию о стрельбе. По ее данным, сотрудники полиции в данный момент находятся на пересечении 15-й улицы и Индипендс-авеню в Вашингтоне. Состояние раненого человека пока уточняется. Правоохранительные органы призвали американцев избегать места происшествия несмотря на то, что инцидент локализован.

Ранее сообщалось о покушении американца Коула Аллена на жизнь президента США во время ужина в Вашингтоне. Он открыл стрельбу, прервав официальное мероприятие и ранив одного из сотрудников безопасности. Как отмечал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, покушение могло быть направлено на запугивание республиканца и попытку повлиять на внешнеполитический курс Вашингтона, втянув США в конфликт на Украине.