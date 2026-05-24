Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома

Мужчина, подозреваемый в стрельбе у Белого дома, ликвидирован, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Глава государства поблагодарил Секретную службу за работу.

Стрелявший погиб после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом был Несир Бест. Прежде он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Также источники сообщили, что у Беста была история психических расстройств.

До этого в американском Сан-Диего произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет.

До этого в Пенсильвании подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф, где мать будущей жертвы хранила заряженный пистолет.