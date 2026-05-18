18 мая 2026 в 08:59

Подросток случайно застрелил подругу во время вечеринки в Пенсильвании

Подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки, сообщает авторитетный журнал People. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф, где мать будущей жертвы хранила готовый к стрельбе заряженный пистолет.

Подростки начали играть с огнестрельным оружием в комнате. В какой-то момент произошел непроизвольный выстрел, и пуля попала одной из находившихся в помещении девочек в голову. Оперативно прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, но спасти ее жизнь врачам не удалось. Виновнику трагедии предъявили обвинение в убийстве третьей степени, судить мальчика будут по всей строгости, как взрослого.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при стрельбе около озера Аркадия в американском штате Оклахома. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавших с огнестрельными ранениями в автомобиле.

До этого неизвестный стрелок убил школьницу и ранил подростков перед выпускным в парке. Инцидент произошел в городе Браунсвилл (штат Теннесси). Когда полицейские прибыли на вызов, они обнаружили пятерых подростков с пулевыми ранениями.

