Несколько человек пострадали при стрельбе в штате Оклахома Четверо американцев пострадали при стрельбе в штате Оклахома

Четыре человека пострадали при стрельбе около озера Аркадия в американском штате Оклахома, передает местный телеканал KWTV-DT. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая.

По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавших с огнестрельными ранениями в автомобиле. В настоящее время информация о состоянии их здоровья, а также о причинах произошедшего уточняется.

Ранее в Лондоне в результате стрельбы из автомобиля пострадали четыре человека. Инцидент произошел на юге города, нападавших еще не задержали. Среди пострадавших есть пенсионер и 25-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии. При этом стрельба носила беспорядочный характер.

До этого пьяный пассажир устроил стрельбу на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, в вестибюле станции между злоумышленником и другим мужчиной произошел конфликт. В кратчайшие сроки правоохранители установили местонахождение стрелка. Им оказался 23-летний житель столицы, у которого уже есть одна судимость.