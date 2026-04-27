Пьяный пассажир открыл огонь в московском метро Пьяный мужчина устроил стрельбу на станции метро «Яхромская» в Москве

Пьяный пассажир устроил стрельбу на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, заявила представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС. По ее словам, в вестибюле станции между злоумышленником и другим мужчиной произошел конфликт.

Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, угрожал своему оппоненту предметом, похожим на пистолет, а затем нанес ему несколько ударов и скрылся, — отметила Волк.

В кратчайшие сроки правоохранители установили местонахождение стрелка. Им оказался 23-летний житель столицы, у которого уже есть одна судимость. Оружие у него изъяли, им оказался пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее неизвестные устроили стрельбу и поножовщину в татарстанском городе Альметьевске, напав на семейную пару. Два дня назад мужчина подрался во дворе с незнакомцами, и, предположительно, те решили отомстить.

До этого в Новороссийске 18-летний юноша устроил стрельбу из пистолета. Нарушитель арендовал дорогой немецкий кабриолет, скрутил госномера и поехал кататься с друзьями, но в какой-то момент достал оружие и начал палить из него в воздух.