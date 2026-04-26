Юный гонщик на кабриолете открыл стрельбу ради «адреналина»

18-летний новороссиец арендовал элитную иномарку без крыши и катался с друзьями по городу-курорту, сняв с автомобиля номера и нарушая ПДД. Адреналина в крови не хватало, и на одной из улиц он несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета патронами светозвукового действия, — говорится в публикации.

Очевидцы вызвали полицию. Парень попытался скрыться, но его задержали в Анапе. Пистолет стрелял холостыми патронами. Подросток был трезв и полностью признал вину, в том числе выезд на встречную полосу. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет колонии по статье о хулиганстве. Кроме того, ему придется оплатить многочисленные штрафы.

