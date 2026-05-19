В России могут появиться два выходных дня для родителей школьников Сенатор Гибатдинов: 1 сентября и 25 мая нужно сделать выходными для родителей

Родителям школьников необходимо давать дополнительные оплачиваемые выходные дни 1 сентября или 25 мая, если их ребенок идет в первый класс или заканчивает обучение, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, инициатива уже направлена министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, а также поддержана депутатами фракции в Госдуме.

Обратился совместно с депутатами фракции КПРФ в Госдуме к Антону Котякову с инициативой рассмотреть возможность закрепить в законе или нормативно-правовых актах право работника на дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября или 25 мая, если его ребенок поступает в первый класс или выпускается из образовательной организации. Но только одному из родителей. Это подчеркнет социальную значимость данных мероприятий, будет способствовать развитию корпоративной культуры и, конечно, семейных ценностей, что в условиях сложной ситуации с демографией очень полезно, — сказал Гибатдинов.

Для большинства родителей первый и последний звонки их детей — это событие, которого ждут и которое хотят зафиксировать в памяти. Но сейчас нет никаких законодательных норм, закрепляющих право работника на выходной день. В результате один работодатель может пойти навстречу сотрудникам, а пять других — нет. А подгадать отпуск специально к этим датам тоже не всегда возможно. Это очень важные дни в жизни каждой семьи, которые никто из любящих родителей не хотел бы пропускать. Поэтому мы в КПРФ считаем целесообразным ввести норму, гарантирующую одному из родителей школьников — первоклассников и выпускников — право на дополнительный выходной день 1 сентября или 25 мая, — заключил Гибатдинов.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что граждан РФ ожидают длинные выходные в июне в связи с празднованием Дня России. По ее словам, рабочий день 11 июня также будет сокращен на один час.