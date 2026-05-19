Полиция Литвы вывезла боезаряд с места падения украинского БПЛА

Полиция Литвы вывезла боезаряд, который был найден на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил местный департамент полиции. Его обнаружили сотрудники антитеррористического подразделения «Арас».

Как отмечается, беспилотник упал в воскресенье неподалеку от деревни Самане Утенского района в восточной части Литвы. Аппарат разбился в поле.

Сообщалось, что упавший на востоке Литвы украинский беспилотник содержал, вероятно, взрывчатку. По данным правоохранителей, дрон был обезврежен. В полиции тогда уточнили, что на месте, где был найден БПЛА, нашли следы взрывчатки. Там указали, что было принято решение о дезактивации взрывчатки на месте.

