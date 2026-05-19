19 мая 2026 в 00:17

Полиция Литвы вывезла боезаряд с места падения украинского БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Литвы вывезла боезаряд, который был найден на месте падения украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил местный департамент полиции. Его обнаружили сотрудники антитеррористического подразделения «Арас».

Сотрудники антитеррористического подразделения «Арас» обнаружили на месте падения беспилотника боезаряд, который был вывезен для уничтожения, — говорится в заявлении правоохранителей.

Как отмечается, беспилотник упал в воскресенье неподалеку от деревни Самане Утенского района в восточной части Литвы. Аппарат разбился в поле.

Сообщалось, что упавший на востоке Литвы украинский беспилотник содержал, вероятно, взрывчатку. По данным правоохранителей, дрон был обезврежен. В полиции тогда уточнили, что на месте, где был найден БПЛА, нашли следы взрывчатки. Там указали, что было принято решение о дезактивации взрывчатки на месте.

Ранее в Херсонской области пострадал мирный житель при атаке украинского беспилотника на автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия». После атаки обе цистерны загорелись.

