19 мая 2026 в 01:09

Дмитриев объяснил растущую изоляцию Европы

Европа становится все более изолированной из-за своей политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он указал на то, что Евросоюз неспособен исправлять собственные ошибки.

Помимо масштабного энергетического кризиса, Европа сталкивается с растущей изоляцией из-за «прогрессивной» политики и неспособности исправить ошибочные решения, — объяснил спецпредставитель.

Ранее Европейский союз столкнулся с проблемой при обсуждении возможных переговоров с Россией. Отмечается, что европейские лидеры не могли согласовать кандидатуру представителя для диалога с Москвой.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с РФ по ситуации на Украине. Он добавил, что «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон».

В то же время немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские лидеры должны предоставить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру мандат на ведение переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Главное сейчас, по мнению эксперта, — чтобы Берлин, Париж и Лондон согласились на такой шаг.

