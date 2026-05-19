Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 00:01

«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 снова передала шифровку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

УВБ-76, которую называют «радиостанцией Судного дня», передала в эфир второе сообщение за день, написали ее представители в Telegram-канале. В эфире прозвучала шифровка со словом «постомари».

НЖТИ 70187 РУБИДИЙ 3912 5640 ПОСТОМАРИ 6186 5298, — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что передачи с таким содержанием на станции прежде не фиксировались. Что означает это сообщение, также неизвестно.

До этого УВБ-76 передала сигнал «довесочек». В четверг, 14 мая, в 18:46 по московскому времени она вышла в эфир со вторым сообщением. Первое было «суперзвезда».

До этого в конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD. Оно стояло в начале сообщения. Эксперты тогда проанализировали все, что было транслировано, и отметили, что в военной среде подобные слова подбираются неслучайно и могут нести скрытый смысл или служить ключом к расшифровке.

Общество
Россия
Судный день
радиостанция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что США ждут от Ирана письменного отказа от ядерного оружия
МИД РФ объяснил, как развестись за границей
В России могут появиться два выходных дня для родителей школьников
Американская разведка оценила удары ВСУ по территории России
Дмитриев объяснил растущую изоляцию Европы
Лучше в прислуге, чем в гробу: украинские беженцы отказались уезжать из ЕС
В США назвали преимущество ВС РФ перед Украиной
Стрельба в мечети Сан-Диего привела к гибели пяти человек
Россия выдала агреман новому послу Германии
Трамп готовится к полномасштабному наступлению на Иран
Россиянам объяснили, как выбрать смартфон с лучшей камерой
Полиция Литвы вывезла боезаряд с места падения украинского БПЛА
В ЕС возникли разногласия перед переговорами с Россией
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение
Сексот КГБ и перебежчик: как русофоб Науседа настроил против себя Литву
Премьер Болгарии призвал Европу к переговорам с Россией
Объекты «Нафтогаза» повреждены под Днепропетровском
Адвокаты сына Астахова подали жалобу на его арест
Атака ВСУ на дом в Курской области закончилась трагедией
В США неизвестный открыл стрельбу в исламском центре
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.