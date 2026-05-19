«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение

УВБ-76, которую называют «радиостанцией Судного дня», передала в эфир второе сообщение за день, написали ее представители в Telegram-канале. В эфире прозвучала шифровка со словом «постомари».

НЖТИ 70187 РУБИДИЙ 3912 5640 ПОСТОМАРИ 6186 5298, — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что передачи с таким содержанием на станции прежде не фиксировались. Что означает это сообщение, также неизвестно.

До этого УВБ-76 передала сигнал «довесочек». В четверг, 14 мая, в 18:46 по московскому времени она вышла в эфир со вторым сообщением. Первое было «суперзвезда».

До этого в конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD. Оно стояло в начале сообщения. Эксперты тогда проанализировали все, что было транслировано, и отметили, что в военной среде подобные слова подбираются неслучайно и могут нести скрытый смысл или служить ключом к расшифровке.