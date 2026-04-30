«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания «Радио Судного дня» впервые за пять дней передало сигнал «сексофай»

Легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 30 апреля, прервала затянувшееся молчание, передав очередное кодированное сообщение. Сигнал «сексофай» был зафиксирован спустя пять суток полного радиозатишья.

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», документирующего всю активность передатчика, сообщение поступило в эфир в 18:58 по московскому времени. Предыдущий выход в эфир датировался 25 апреля, после чего радиостанция на протяжении пяти дней хранила молчание.

УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и круглосуточно транслирует характерный жужжащий сигнал, за что в среде радиолюбителей получила прозвище «Жужжалка».

Ранее система глобальной военной связи Соединенных Штатов, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.