30 апреля 2026 в 20:26

«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания

Легендарная военная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 30 апреля, прервала затянувшееся молчание, передав очередное кодированное сообщение. Сигнал «сексофай» был зафиксирован спустя пять суток полного радиозатишья.

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», документирующего всю активность передатчика, сообщение поступило в эфир в 18:58 по московскому времени. Предыдущий выход в эфир датировался 25 апреля, после чего радиостанция на протяжении пяти дней хранила молчание.

УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и круглосуточно транслирует характерный жужжащий сигнал, за что в среде радиолюбителей получила прозвище «Жужжалка».

Ранее система глобальной военной связи Соединенных Штатов, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
В СК сообщили о шокирующей находке на территориях ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
«Было унижение»: психолог раскрыл, как брак с Пугачевой влиял на Киркорова
Медведев предсказал будущее специалистов по дронам
«Его любимый»: певица Марго поделилась, что подарила Киркорову на 59-летие
Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Украину и Иран
Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков
«Яйца, как у нее»: Сикорский восхитился мужественностью Каллас
«Радио Судного дня» вышло в эфир после пяти дней молчания
Появились первые кадры сильного пожара в Подмосковье
В Перми после налета ВСУ изменили программу праздничных мероприятий
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

