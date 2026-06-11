«Радиостанция Судного дня» повторила загадочное слово впервые за пять лет

«Радиостанция Судного дня» повторила загадочное слово впервые за пять лет Радиостанция УВБ-76 повторила слово «шарфотол» спустя пять лет

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала загадочное слово «шарфотол», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Шифровка прозвучала в эфире 11 июня в 10:56 по московскому времени.

НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276, — следует из сообщения.

Это не первый раз, когда появляется послание с таким содержанием. Впервые слово «шарфотол» было упомянуто почти пять лет назад, а именно 18 августа 2021 года.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, начавшая вещание в 1976 году. Среди радиолюбителей она известна как «жужжалка» из-за преобладания шумов и характерного жужжания в эфире. На волнах этой станции транслируются зашифрованные послания, которые интернет-пользователи ассоциируют с мировыми новостями.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что радиостанция использует кодовые слова для учений и проверки связи. Он также отметил, что эти сигналы ничем не угрожают и являются частью регулярной деятельности Вооруженных сил России.

До этого УВБ-76 впервые за июнь вышла в эфир со словом «сортотюк». Сообщение было передано в 16:04 по московскому времени.