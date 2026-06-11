Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июня: где купить без талонов

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июня: где купить без талонов

В Севастополе сегодня, 11 июня, на восьми заправках «АТАН» будут доступны в свободной продаже бензин и дизельное топливо, сообщил в авторском Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Где можно свободно приобрести топливо в Крыму и Севастополе?

Где можно свободно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 11 июня

По словам Михаила Развожаева, на восьми автозаправочных станциях в Севастополе сегодня можно будет свободно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

«С 10:00 на восьми заправках „АТАН“ будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2 (АИ-92) АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92), АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92), АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92), АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92), АЗС 168 „Инкерман“, Симферопольское шоссе, 18а, Н-06, 62-й км, 92 (АИ-92, ДТ Ultra)», — написал он.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 11 июня

По данным «Крымского информационного агентства», 11 июня топливо есть в свободной продаже без талонов на 39 автозаправочных станциях Крыма.

«В Керчи продают топливо на АЗС „Формула“, АГНКС АЗС VTG, АТАН АЗС-51, „АТАН“ АЗС-53, АТАН АЗС-50 и АЗС № 35. В Евпатории — АЗС „Веста“ на улице Чапаева, 4, а также на улице Эскадронной, 24. В Красноперекопске за наличные можно приобрести бензин АИ-95 на АЗС „Формула“ на улице Таврической. В Ленинском районе топливо есть в продаже на АТАН АЗС-101, АТАН АЗС-20, АТАН АЗС-49. В Судаке с 10:00 работают на АЗС „АТАН“ по улице Восточное Шоссе, 2 и на Феодосийском шоссе, 14. В Феодосии топливо доступно на семи АЗС», — говорится в публикации Крымского информационного агентства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также в оперштабе Крыма напомнили, что в регионе запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов.

«Публикация информации об их перемещениях расценивается как содействие диверсионной деятельности и влечет уголовную ответственность. Такие сведения нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным, друзьям или в закрытые чаты. Эта информация может быть использована врагом против безопасности России. Ради собственной безопасности лучше вообще не снимать топливные конвои. Ответственность наступает с 14 лет. Объясните детям: нельзя снимать и пересылать „кружочки“, фото и видео с бензовозами и военной техникой», — говорится в сообщении оперштаба республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правительство готовит пакет мер для урегулирования ситуации с поставками топлива на полуостров Крым.

«В настоящий момент действительно определенная проблема есть, и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять», — говорил он.

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