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11 июня 2026 в 11:39

Почему не работает Telegram сегодня, 11 июня: замедление, заблокируют ли

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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Сегодня, 11 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 11 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 40% жалоб на сбои в работе Telegram 11 июня приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 8% — на Калужскую область и Марий Эл, 4% — на Курганскую, Саратовскую и Тульскую области, 2% — на Московскую и Вологодскую области, Карелию, Алтай, Башкирию, Красноярский и Краснодарский края.

Почему не работает Telegram 11 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Заблокируют ли Telegram в России, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, поскольку обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — сказал он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

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