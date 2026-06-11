Голуби захватили больничную палату с беспомощными пациентами Стая голубей поселилась в палате больницы в Малайзии наравне с пациентами

Голуби поселились в палате больницы в малайзийском городе Кланг, сообщило издание AsiaOne. Очевидцы сняли происходящее в медицинском учреждении на видео и выложили кадры в соцсети. Прожорливые и наглые птицы свободно летали по помещению, ходили по тумбочкам, клевали чужую еду и пачкали больничные койки пометом.

При этом находившиеся в палате беспомощные пациенты ничего не могли поделать с птицами, а сотрудники больницы игнорировали проблему. Ситуация усугублялась еще и тем, что захваченное помещение оказалось критически переполненным — в нем одновременно находились 16 человек вместо положенных по регламенту восьми. Возмущенные пользователи интернета мгновенно обрушились с жесткой критикой на администрацию клиники.

В администрации учреждения были вынуждены признать инцидент после того, как ролики получили резонанс. Представители дирекции клиники пояснили, что на деревьях вокруг медицинского корпуса исторически живет огромное количество голубей и ворон. По их словам, птицы иногда «непреднамеренно попадают в палаты».

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