С бывшей подруги Блиновской взыскали 133 млн рублей

Арбитражный суд постановил взыскать с экс-подруги блогера Елены Блиновской и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко 133 млн рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса о банкротстве осужденной. Соответствующую просьбу подала финансовый управляющий Мария Ознобихина.

Арбитраж удовлетворил ходатайство Марии Ознобихиной о признании незаконными 55 платежей. <...> Все эти денежные средства были обнаружены на счетах бывшей партнерши блогера Лилии Орленко. <...> Суд применил последствия недействительности сделок в виде взыскания всех денег в конкурсную массу осужденной, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что супруги Блиновские осуществляли фиктивные финансовые займы самим себе. По данным источников, 68 млн рублей, «отмытых» таким образом, хотят взыскать с блогера и ее мужа.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной в рамках дела о банкротстве Блиновской. В материале указано, что ей вернули жилплощадь в Ярославле.