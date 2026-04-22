Арбитраж взыскал порядка 45 млн рублей с топ-менеджера Блиновской

Арбитраж взыскал почти 45 млн рублей с топ-менеджера Блиновской Остапишиной

Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной, передает ТАСС. В материале указано, что в конкурсную массу блогера также вернули принадлежавшую ей жилплощадь в Ярославле.

Суд удовлетворил требования с финансового управляющего Блиновской и взыскал с Остапишиной почти 45 млн рублей, — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что иск подала арбитражный управляющий Блиновской Мария Ознобихина. По информации журналистов, она настаивала на причастности двух бывших топ-менеджеров блогерши к незаконному присвоению средств. Ознобихина заявила, что экс-помощница Блиновской якобы зарегистрировала ИП, через которое проходили деньги от бизнеса Блиновской.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской взыскал более 844 тыс. рублей с руководителя клуба фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club Юлии Жуйковой. По данным журналистов, женщина входила в схему дробления бизнеса Блиновской.

Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

