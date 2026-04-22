Арбитраж взыскал порядка 45 млн рублей с топ-менеджера Блиновской

Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской взыскал 44,4 млн рублей с экс-руководителя бизнеса блогера Татьяны Остапишиной, передает ТАСС. В материале указано, что в конкурсную массу блогера также вернули принадлежавшую ей жилплощадь в Ярославле.

Суд удовлетворил требования с финансового управляющего Блиновской и взыскал с Остапишиной почти 45 млн рублей, — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что иск подала арбитражный управляющий Блиновской Мария Ознобихина. По информации журналистов, она настаивала на причастности двух бывших топ-менеджеров блогерши к незаконному присвоению средств. Ознобихина заявила, что экс-помощница Блиновской якобы зарегистрировала ИП, через которое проходили деньги от бизнеса Блиновской.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской взыскал более 844 тыс. рублей с руководителя клуба фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club Юлии Жуйковой. По данным журналистов, женщина входила в схему дробления бизнеса Блиновской.