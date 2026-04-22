22 апреля 2026 в 17:42

Суд взыскал 844 тыс. рублей с главы клуба фанатов Блиновской

Суд взыскал 844 тыс. рублей с главы клуба фанатов Blinovskaya Club Жуйковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал более 844 тыс. рублей с руководителя клуба фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club Юлии Жуйковой, передает РИА Новости. По данным журналистов, женщина входила в схему дробления бизнеса Блиновской.

Жуйкова, в частности, также возглавляла компанию «Вега», туда переводились средства со счетов блогера. Представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной заявил в суде, что эти переводы причинили вред кредиторам.

Ранее сообщалось, что Блиновская, известная как «королева марафонов», находится в колонии во Владимирской области. В материале указано, что решений о ее переводе не принималось. Распространяемая в СМИ информация о ее возможном переводе в зону специальной военной операции (СВО) не соответствует действительности, подчеркивается в материале.

До этого стало известно, что имущество блогерши Елены Блиновской, признанной банкротом, продолжает уходить с молотка для погашения долгов перед налоговой. Теперь на торги выставлены нематериальные активы — восемь товарных знаков женщины, включая легендарный «Марафон желаний». Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина опубликовала документ о сборе коммерческих предложений от оценочных компаний.

Москва
арбитражный суд
Елена Блиновская
блогеры
