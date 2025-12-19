Новый год-2026
Центробанк попросил суд закрыть слушание по делу против Euroclear

Банк России подал в суд ходатайство о рассмотрении дела в отношении международного расчетного депозитария Euroclear в закрытом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Ходатайство направлено в рамках уже возбужденного арбитражного дела.

Центральный Банк России подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, далее на усмотрение судьи, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что заседание по рассмотрению иска Центрального банка РФ к международному депозитарию Euroclear состоится 16 января. Предварительное заседание назначено на 10:00 мск.

Исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей поступило в суд 15 декабря. В депозитарии заморожены российские активы на €185 млрд (14,6 трлн рублей), которые Евросоюз планирует использовать в качестве «репарационного кредита» для Украины.

До этого журналист Роман Маркелов выразил мнение, что возможное решение Московского арбитражного суда в пользу ЦБ РФ по иску против Euroclear может открыть сезон охоты на активы Евросоюза в других странах. По его словам, это создаст важный юридический прецедент для международного права.

