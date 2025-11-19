ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой ТАСС: в ВККС рассмотрят дела в отношении сразу шести судей разных инстанций

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов планирует принять участие в очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое назначено на период с 24 по 27 ноября, сообщил ТАСС информированный источник. По словам собеседника агентства, повестка заседания является «беспрецедентно обширной».

Особый интерес представляет дача согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, — утверждает источник.

Среди лиц, чьи дела будут рассматриваться, названы: судья из Адыгеи Адам Воитлев, заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова, а также действующие и отставные судьи из КБР, Мордовии и Санкт-Петербурга. Кроме того, ВККС рассмотрит вопрос о даче согласия на арест председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Ранее совет судей России единогласным решением отправил в отставку председателя Виктора Момотова, который занимал эту должность с 2016 года. Решение было принято на основании письменного заявления экс-судьи, сам он при этом не присутствовал и находится под следствием, его обвиняют в нарушении антикоррупционных правил.