Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:44

ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой

ТАСС: в ВККС рассмотрят дела в отношении сразу шести судей разных инстанций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов планирует принять участие в очередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), которое назначено на период с 24 по 27 ноября, сообщил ТАСС информированный источник. По словам собеседника агентства, повестка заседания является «беспрецедентно обширной».

Особый интерес представляет дача согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, — утверждает источник.

Среди лиц, чьи дела будут рассматриваться, названы: судья из Адыгеи Адам Воитлев, заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова, а также действующие и отставные судьи из КБР, Мордовии и Санкт-Петербурга. Кроме того, ВККС рассмотрит вопрос о даче согласия на арест председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Ранее совет судей России единогласным решением отправил в отставку председателя Виктора Момотова, который занимал эту должность с 2016 года. Решение было принято на основании письменного заявления экс-судьи, сам он при этом не присутствовал и находится под следствием, его обвиняют в нарушении антикоррупционных правил.

судьи
Игорь Краснов
Верховный суд
слушания
заседания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в «черный список» Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.