24 декабря 2025 в 10:25

«За заслуги перед государством»: Путин наградил Краснова орденом

Президент РФ Владимир Путин и глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Президент РФ Владимир Путин и глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости
Президент России Владимир Путин удостоил председателя Верховного суда России Игоря Краснова ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что он возглавил Верховный суд РФ в сентябре.

За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича, председателя Верховного суда Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». В документе говорилось, что нововведения направлены на дальнейшее совершенствование государственной наградной системы РФ.

До этого президент посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. В пресс-службе Кремля уточнили, что медаль передали вдове военного Марине Бородиной и его матери Татьяне Афанасьевой на церемонии в День Героев Отечества в Москве.

