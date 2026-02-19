Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе Судья подал в отставку после самоубийства Галицкой в изоляторе после ареста

Судья, принявший решение об аресте бывшей супруги бизнесмена Сергея Галицкого Алии, покончившей с собой в изоляторе временного содержания, подал в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его информации, это произошло после реакции председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Краснов был возмущен, как итог — председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда, — отметил источник.

Ранее Мособлсуд отменил решение Истринского суда об аресте Галицкой. Уголовное дело, по которому она проходила, изначально касалось клеветы — речь шла о распространении, по версии следствия, заведомо ложной информации в адрес экс-мужа. Позже ей предъявили новое, более тяжкое обвинение — в вымогательстве в особо крупном размере $150 млн (11,6 млрд рублей).

Адвокат Анна Бутырина между тем заявила, что Алия не состояла в законном браке с Галицким. Она самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.