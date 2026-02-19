Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 09:11

Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе

Краснова возмутила история о самоубийстве экс-жены Галицкого в изоляторе

Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Председателя Верховного суда России Игоря Краснова возмутила история с арестом бывшей супруги бизнесмена Сергея Галицкого Алии, покончившей с собой в изоляторе временного содержания, сообщил источник ТАСС. По его словам, судья, принявший решение об аресте, подал в отставку.

Краснов был возмущен, как итог — председатель Истринского суда подал заявление о сложении с себя полномочий председателя суда, — отметил источник.

Ранее Мособлсуд отменил решение Истринского суда об аресте Галицкой. Уголовное дело, по которому она проходила, изначально касалось клеветы — речь шла о распространении, по версии следствия, заведомо ложной информации в адрес экс-мужа. Позже ей предъявили новое, более тяжкое обвинение — в вымогательстве в особо крупном размере $150 млн (11,6 млрд рублей).

Адвокат Анна Бутырина между тем заявила, что Алия не состояла в законном браке с Галицким. Она самостоятельно изменила фамилию. При этом бывший адвокат Галицкой рассказал, что между партнерами продолжался имущественный спор, последнее заседание по которому должно было состояться 10 февраля.

