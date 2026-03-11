Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:49

«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников

Крючков предупредил о новых информационных диверсиях в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крымские власти фиксируют новую волну информации о создании фейковых профилей должностных лиц в Сети, предупредил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Он призвал граждан соблюдать информационную гигиену и тщательно отслеживать достоверные источники.

Фиксируем новую волну создания дубликатов страниц должностных лиц Крыма и распространение через них информационных вбросов. Соблюдайте информационную гигиену, проверяйте источники информации, — написал Крючков.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась фотография с якобы приказом министра обороны России Андрея Белоусова о формировании добровольческих групп для гуманитарных миссий — она оказалась фейком. По информации журналистов, подделку стали активно присылать россиянам в мессенджерах и на электронную почту.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об отставке с должности спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Он подчеркнул, что фейковые новости поступают от людей, которые не ценят правду.

